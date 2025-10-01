«Пузырь»: Пашинян оценил гарантии безопасности от ОДКБ Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ с 2022 года

Государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не выполнили свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, и она стала независимой, заявил 1 октября в ходе «правительственного часа» премьер-министр республики Никол Пашинян. Он также негативно охарактеризовал реальные способности организации.

Когда в 2022 году мы поняли, что ОДКБ <…> не выполнит свои обязательства по отношению к нам, в этот момент мы стали независимыми, поскольку поняли, что надеяться можем только на себя, — заявил Пашинян.

По его словам, система безопасности, выстроенная его политическими предшественниками, оказалась пузырем. Однако в 2020 году Ереван еще не понимал, что договор является инструментом, который не позволяет Армении состояться как государство.

Ранее сообщалось, что в Ереване началась акция с требованием отставки действующего премьер-министра Пашиняна. Несколько десятков протестующих собрались у здания парламента, где рассматривали проект заявления об отрешении главы правительства от должности.