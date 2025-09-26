Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 15:00

В Ереване требуют импичмента Пашиняна у здания парламента

В Ереване началась акция с требованием отставки премьер-министра Пашиняна

Акция протеста у здания Национального собрания в Ереване Акция протеста у здания Национального собрания в Ереване Фото: Александр Патрин/ТАСС

В Ереване перед зданием парламента Армении началась акция протеста с требованием импичмента премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости. Несколько десятков участников собрались у парламента, где в это время депутаты рассматривают проект заявления об отрешении главы правительства от должности.

По данным агентства, инициатором проекта заявления стала оппозиционная фракция «Честь имею». В материалах говорится, что деятельность властей привела к кризису на всех уровнях государственного управления и создала проблемы для Армении, поставив под угрозу будущее страны. На месте акции присутствуют сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие порядок во время проведения протеста.

Ранее десятки граждан собрались на митинге у посольства Армении в Москве, выражая протест против действий Пашиняна. Акция последовала за решением армянских властей признать архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти. Ситуация обострилась после того, как премьер-министр республики ранее публично выступил с обвинениями в адрес католикоса всех армян Гарегина II.

