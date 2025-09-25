Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 13:58

Десятки человек вышли на митинг у посольства Армении из-за Пашиняна

В Москве у посольства Армении в РФ начался митинг против действий Пашиняна

Посольство Армении в Москве Посольство Армении в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Десятки граждан собрались на митинге у посольства Армении в Москве, выражая протест против действий премьер-министра республики Никола Пашиняна, передает Telegram-канал SHOT. Акция последовала за решением армянских властей признать архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти.

Участники митинга держали в руках транспаранты с лозунгами, такими как «Церковь — душа, а не оппозиция» и «Руки прочь от святыни!». Многие также принесли с собой государственные флаги Армении. Собравшиеся настаивали на немедленном освобождении архиепископа Аджапахяна.

До этого суд в Армении вынес решение, согласно которому архиепископ Микаэл Аджапахян признан виновным в призывах к незаконному захвату государственной власти. В настоящее время он находится под стражей. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ситуация обострилась после того, как Никол Пашинян ранее публично выступил с обвинениями в адрес католикоса всех армян Гарегина II, заявив о нарушении им обета безбрачия и потребовав его отставки. Также за поддержку церкви был задержан бизнесмен Самвел Карапетян.

Ранее главу общины Паракар Володю Григоряна убили ночью около своего дома. По данным МВД Армении, вместе с ним погиб его друг и сотрудник криминальной полиции.

