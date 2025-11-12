Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 19:45

«Подарочная» взрывчатка и избитая учительница: главные ЧП дня

В Подмосковье мальчик лишился пальцев из-за найденной на улице взрывчатки, в Москве школьник избил учительницу, в Магнитогорске взорвалась «Газель» — NEWS.ru рассказывает о главных новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Замаскированное СВУ лишило мальчика пальцев

Вечером 11 ноября в Красногорске в руках школьника сдетонировало самодельное взрывное устройство, перевязанное подарочной лентой и 10-рублевой купюрой. На правой руке удалось сохранить лишь один палец — мизинец.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил девятилетнего мальчика, который пострадал в результате взрыва.

«Состояние у Глеба тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом. Возбуждено уголовное дело, расследование взяла под контроль прокуратура», — рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навещает мальчика, который пострадал в результате взрыва в Красногорске Губернатор Московской области Андрей Воробьев навещает мальчика, который пострадал в результате взрыва в Красногорске Фото: t.me/vorobiev_live*

Правая рука ребенка сильно пострадала: очевидцы собрали оторванные пальцы и передали их скорой. Мальчик оставался в сознании и, по словам свидетелей, утешал маму перед операцией. Свидетели сообщили СМИ, что пачка купюр на детской площадке могла лежать несколько дней, как минимум с 8 ноября, когда ее заметили впервые.

Школьник избил учительницу на уроке

В одной из московских школ десятиклассник избил учительницу, которая требовала от него вернуть украденную стопку тетрадей. Юноша бил педагога по голове так сильно, что женщине потребовалась госпитализация. В департаменте образования столицы назвали такое поведение недопустимым.

«Во время перемены подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, без спроса забрал со стола стопку тетрадей и убрал к себе в портфель. После возвращения в кабинет педагог заметила пропажу и потребовала вернуть тетради, на что ученик начал бить женщину по голове. Учитель госпитализирован. Подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем нормам морали, нравственности и закона», — рассказали в пресс-службе департамента.

В учебном учреждении уже начали внутреннюю проверку, но вместе с этим привлекли к ситуации правоохранительные органы. Вероятно, ученик будет отчислен из школы.

«Газель» взорвалась при столкновении с бордюром

Взрыв газового баллона «Газели» произошел в Магнитогорске 12 ноября. По данным источника, автомобиль зацепился им о бордюр и загорелся. Пожар перекинулся на припаркованную рядом машину.

На ролике видно, как транспортное средство едет мимо здания и задевает его боковой стороной. После этого происходит взрыв, а клубы белого дыма на видео превращаются в пламя.

Огонь уничтожил баннеры и добрался до фасада здания, которое находилось поблизости. Сама «Газель» сгорела дотла, но пострадавших в результате инцидента нет.

