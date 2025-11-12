Своровал тетрадки и бил по голове: старшеклассник избил педагога в Москве

Десятиклассник напал на педагога в одной из московских школ. Сотрудница была госпитализирована. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Присвоил тетради

Об инциденте в одной из столичных школ стало известно из сообщения департамента образования. В Telegram-канале ведомства сообщалось, что перед нападением молодой человек попытался украсть у учительницы со стола стопку тетрадей.

«Во время перемены подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, без спроса забрал со стола стопку тетрадей и убрал к себе в портфель. После возвращения в кабинет педагог заметила пропажу и потребовала вернуть тетради», — сообщили в департаменте.

Начал бить по голове

Вместо того чтобы отдать украденное, старшеклассник завязал потасовку с учительницей. Он начал бить педагога по голове.

«Ученик начал бить женщину по голове. Учитель госпитализирован. Подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем нормам морали, нравственности и закона», — заявили в ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накажут и отчислят?

В учебном учреждении уже начали внутреннюю проверку, но вместе с этим привлекли к ситуации правоохранительные органы. В департаменте образования настаивают, что ученик будет наказан по всей строгости закона. Кроме того, решается вопрос о его исключении из школы.

«Привлечены правоохранительные органы, школа проводит внутреннее расследование. По итогам проверки напавший будет наказан по всей строгости закона. Также будет рассмотрен вопрос об исключении ученика», — заявили в департаменте.

С сотрясением на больничном

В сентябре сообщалось о похожем происшествии в Нижнем Новгороде. Там школьник с особенностями развития избил учительницу. Инцидент произошел 22 сентября в школе № 56 во время перемены. 14-летний учащийся с умственной отсталостью проявил агрессию, когда педагог отвела его в класс вместе с остальными детьми.

Пятиклассник начал размахивать руками, сбил стенд и бросался на одноклассников. Женщина пыталась защитить других детей, когда ученик ударил ее по лицу, из-за чего она потеряла равновесие и ударилась головой. В Гострудинспекции региона сообщили, что подросток напал на женщину дважды — в 10:00 и 14:00. Учительница получила сотрясение мозга и на время уходила на больничный.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Педагог не стала писать заявление на ребенка, но отказалась работать с этим классом. Родители одноклассников сообщили, что теперь боятся отправлять детей на уроки.

