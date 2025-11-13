Ребенок едва не лишился зрения из-за промывания носа В Москве у ребенка развилась глазная инфекция после промывания носа

В Москве у годовалого ребенка развилась инфекция, которая могла привести к потере зрения, передает Telegram-канал SHOT. Причиной стала процедура промывания носа, проведенная родителями дома.

По информации канала, у малыша появился сильный насморк, и температура поднялась до 39 градусов. Родители начали промывать ему нос перед сном. Это помогло: насморк прошел, но через четыре дня температура вернулась, и у ребенка сильно опух глаз.

Мальчика срочно направили в больницу. Специалисты выявили гаймороэтмоидит — воспаление носовых пазух — и субпериостальный абсцесс правой глазницы, где скопилось значительное количество гноя. Малышу провели терапию антибиотиками и аспирационную процедуру для удаления излишней жидкости с помощью вакуума. Отток гнойного содержимого через носовые ходы оказался эффективным, что позволило избежать более радикальных хирургических вмешательств. Ребенок идет на поправку, его состояние улучшается.

Ранее в Москве врачи провели операцию по удалению большой липомы у мальчика. Опухоль размером 17 на 6 см срослась с важными органами и вызывала у ребенка проблемы с дыханием и боли в груди. Через три дня после вмешательства мальчика отправили домой с рекомендациями по диете.