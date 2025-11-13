Полиции пришлось стрелять по машине пьяного мигранта В Петербурге полиции пришлось гоняться за мигрантом за рулем Renault

Мигрант за рулем иномарки совершил сразу серию нарушений на дороге, сообщили Telegram-каналу «78» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Останавливать лихача пришлось с полицейской погоней и стрельбой.

Сотрудники ГАИ в Стрельне обратили внимание на легковушку Renault, водитель которой совершал странные маневры на дороге. Однако водитель не захотел сдаваться правоохранителям и решил уйти от погони. Полицейские пытались остановить лихача дипломатией, но призывы через громкоговоритель не сработали. Инспекторам пришлось открыть стрельбу по колесам.

Задержанный водитель оказался 25-летним иностранцем и злостным нарушителем. В момент задержания он был в состоянии алкогольного опьянения, не имел при себе прав и отказался от освидетельствования.

