13 ноября 2025 в 11:07

Полиции пришлось стрелять по машине пьяного мигранта

В Петербурге полиции пришлось гоняться за мигрантом за рулем Renault

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мигрант за рулем иномарки совершил сразу серию нарушений на дороге, сообщили Telegram-каналу «78» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Останавливать лихача пришлось с полицейской погоней и стрельбой.

Сотрудники ГАИ в Стрельне обратили внимание на легковушку Renault, водитель которой совершал странные маневры на дороге. Однако водитель не захотел сдаваться правоохранителям и решил уйти от погони. Полицейские пытались остановить лихача дипломатией, но призывы через громкоговоритель не сработали. Инспекторам пришлось открыть стрельбу по колесам.

Задержанный водитель оказался 25-летним иностранцем и злостным нарушителем. В момент задержания он был в состоянии алкогольного опьянения, не имел при себе прав и отказался от освидетельствования.

Ранее 15-летний подросток из Горячего Ключа позаимствовал внедорожник родителей, забрал на нем 12-летнюю подругу из Краснодара и поехал к друзьям. Инспекторы попытались остановить несовершеннолетнего водителя, но тот решил скрыться от полиции в полях. После непродолжительной погони его задержали.

полиция
Санкт-Петербург
Ленобласть
Госавтоинспекция
