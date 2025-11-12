В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища Суд арестовал за дачу взятки сотруднику ФСБ директора медучилища в Дагестане

Суд арестовал подозреваемого в коррупции директора Кизлярского медучилища в Дагестане, сообщает пресс-служба судов региона. Его обвинили в даче взятки в размере 2 млн рублей сотруднику ФСБ и отправили под арест до 10 января.

Рассмотрев материал, суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 10 января 2026 года, — постановили в суде.

Следствие выяснило, что подозреваемый передал взятку сотруднику Управления ФСБ за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности училища. Однако тот от денег отказался, после чего директора задержали. На него завели уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Помимо занимаемой должности подозреваемый является депутатом Собрания городского округа «город Кизляр».