Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 11:02

СК изъял машину пропавшей семьи Усольцевых как вещдок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет изъял машину пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, сообщило ТАСС региональное управление СК РФ. Там отметили, что автомобиль признали вещественным доказательством.

[Автомобиль] изъят и признан вещдоком, — говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы обнаружили 600 тыс. рублей в автомобиле семьи Усольцевых. Предполагается, что деньги спрятал в машине отец семейства, который владел заводом по изготовлению порошковой краски.

Судмедэксперт, полковник медицинской службы в запасе Александр Аулов выразил мнение, что тела пропавших в красноярской тайге Усольцевых до сих пор не обнаружили, так как их могли съесть животные и обглодать до костей. Также, по его словам, тела погибших могло засыпать снегом и оттают они только к весне. В качестве третьего варианта он предложил версию, что Усольцевы и вовсе не погибли, а куда-то ушли.

До этого сообщалось, что Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход. Спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев.

Россия
Красноярский край
пропажи
машины
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с звучавшим накануне СВО словом
Девушка откусила парню язык во время поцелуя
Девочка подала тревожный сигнал о помощи во время съемок шоу «Школа»
В одной из арабских стран могут заработать карты «Мир»
Бывший российский мэр погиб в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.