СК изъял машину пропавшей семьи Усольцевых как вещдок

Следственный комитет изъял машину пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, сообщило ТАСС региональное управление СК РФ. Там отметили, что автомобиль признали вещественным доказательством.

[Автомобиль] изъят и признан вещдоком, — говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы обнаружили 600 тыс. рублей в автомобиле семьи Усольцевых. Предполагается, что деньги спрятал в машине отец семейства, который владел заводом по изготовлению порошковой краски.

Судмедэксперт, полковник медицинской службы в запасе Александр Аулов выразил мнение, что тела пропавших в красноярской тайге Усольцевых до сих пор не обнаружили, так как их могли съесть животные и обглодать до костей. Также, по его словам, тела погибших могло засыпать снегом и оттают они только к весне. В качестве третьего варианта он предложил версию, что Усольцевы и вовсе не погибли, а куда-то ушли.

До этого сообщалось, что Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход. Спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев.