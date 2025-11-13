«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу

Тренеру Валерию Карпину не нужно было приглашать в сборную России на матчи против Перу и Чили выступающих за границей футболистов Алексея Миранчука, Александра Головина и Матвея Сафонова, заявил NEWS.ru экс-защитник и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. По его мнению, эти игроки не сильнее тех, кто выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ). Пономарев раскритиковал Карпина, заявив, что он «ничего не соображает и действует на удачу».

С такой [игрой] нам нечего делать на международном уровне. Зачем на эти матчи вызывать Миранчука, Головина и Сафонова? Зачем они нужны? Они выдающиеся игроки? У нас таких же полно в РПЛ. У нас хуже вратари, которые играют в России? Специально вызвали из Франции. Карпин валяет дурака. Он вообще ничего не соображает, действует на удачу. Так нельзя. У меня к нему большие претензии, — сказал Пономарев.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч против команды Перу на «Газпром Арене». Встреча завершилась ничейным результатом 1:1. Пономарев заявил NEWS.ru, что на игру российских футболистов было стыдно смотреть. Он пожалел людей, которые ходят на подобные матчи на стадион.