13 ноября 2025 в 12:07

Несовершеннолетних студента и школьника допросили после избиения подростков

В Иркутской области допросили студента и школьника после избиения подростков

Следователи допросили 17-летнего студента и 14-летнего школьника, которые причастны к избиению подростков в Иркутской области, информирует СК РФ по региону. Участие в допросе приняли законные представители и педагог-психолог.

Сотрудники Шелеховского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Иркутской области продолжают предварительное следствие по факту применения насилия в отношении школьницы, — говорится в сообщении.

Юношей задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Личности причастных к совершению преступления удалось установить. Сейчас проводятся действия по выяснению всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела о насилии над несовершеннолетней продолжается.

Ранее в Хабаровске трое подростков напали на второклассницу на улице и избили ее из-за якобы лишнего веса девочки. По данным источника, до этого школьница подвергалась травле более полугода. Подростки били жертву ногами и руками, а также окунали ее лицом в сугроб.

