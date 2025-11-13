Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:58

«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ

Депутат Чепа: США не хотят конфискации активов РФ для сохранения отношений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон стремится сохранить отношения с Москвой, избегая конфискации замороженных российских активов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, американцы проявляют высокую степень приверженности к обеспечению стабильности своей национальной валюты.

Соединенные Штаты отказались конфисковать активы России, в том числе чтобы не портить отношения. Но давайте не забывать, что доллар — это та расчетная единица, которой пользуется мир. Американцы очень бьются за его надежность. Для них это важнейший вопрос. Поэтому они более тщательно подходят к этой проблеме, — пояснил Чепа.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио предупредил о возможных рисках конфискации замороженных на Западе российских активов. Он отметил, что такие действия могут иметь непредсказуемые последствия. Вопросы о роли США в разработке европейскими странами планов по конфискации средств Рубио передал главе Министерства финансов Соединенных Штатов Скотту Бессенту.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
