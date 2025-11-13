Песков: отказ Киева от переговоров означает нежелание продолжать контакты

Украина, отказавшись от переговоров с Россией, формализовала нежелание продолжать контакты с Москвой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, высказывания Киева по этому вопросу очень важны, пишет ТАСС.

Заявление формализует ситуацию де-факто, когда украинская сторона не желала каким-то образом продолжать контакты, продолжать разговор. Это печально, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Киева нет намерения достичь мира. Так она прокомментировала заявление Сергея Кислицы, заместителя главы МИД Украины, о приостановке переговоров с Москвой.

В свою очередь Песков сообщил, что Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной. Однако, по его словам, это невозможно, пока Киев отказывается от переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркивал, что страны Европы продолжают поощрять Киев в вопросе ведения боевых действий. Он допускал, что Соединенные Штаты могут взять паузу и отстраниться от кризиса на Украине.