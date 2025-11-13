Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 14:03

Макрон раскрыл, где развернется следующий военный конфликт

Макрон заявил, что следующий военный конфликт начнется в космосе

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dante Badano/Psnewz/Global Look Press

Следующий военный конфликт может развернуться в космическом пространстве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Выступая в Тулузском центре космонавтики и авиации он сообщил, что в связи с этим Париж выделит дополнительно €4,2 млрд (395 млрд рублей) на развитие космической обороны. Трансляция события велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Космос больше не убежище, он стал полем боя, — сказал он.

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что атака США на спутники России может быть расценена как акт начала войны. Так он прокомментировал сообщение, что Соединенные Штаты могут скоро запустить в космос две новые системы ведения радиоэлектронной борьбы, направленные против китайских и российских космических аппаратов.

До этого президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Космические войска страны и впредь будут надежно защищать ее стратегические интересы. Глава государства также отметил их значительную роль в выполнении задач национальной космической программы и усилении обороноспособности.

Эммануэль Макрон
космос
конфликты
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве
Путина попросили помочь ветеранам СВО в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.