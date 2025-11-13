Макрон раскрыл, где развернется следующий военный конфликт

Следующий военный конфликт может развернуться в космическом пространстве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Выступая в Тулузском центре космонавтики и авиации он сообщил, что в связи с этим Париж выделит дополнительно €4,2 млрд (395 млрд рублей) на развитие космической обороны. Трансляция события велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Космос больше не убежище, он стал полем боя, — сказал он.

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что атака США на спутники России может быть расценена как акт начала войны. Так он прокомментировал сообщение, что Соединенные Штаты могут скоро запустить в космос две новые системы ведения радиоэлектронной борьбы, направленные против китайских и российских космических аппаратов.

До этого президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Космические войска страны и впредь будут надежно защищать ее стратегические интересы. Глава государства также отметил их значительную роль в выполнении задач национальной космической программы и усилении обороноспособности.