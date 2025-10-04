Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 09:42

Путин заявил о важности Космических войск для защиты государства

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/ РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Космические войска страны и впредь будут надежно защищать ее стратегические интересы, говорится на сайте Кремля. Глава государства также отметил их значительную роль в выполнении задач национальной космической программы и усилении обороноспособности.

Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины, — сказал российский лидер.

Ранее Путин в ходе церемонии награждения педагогов-бойцов СВО высказал уверенность в высоком потенциале участников операции. Президент отметил, что эти военнослужащие смогут успешно реализовать себя не только на армейской службе, но и в гражданской жизни, выполняя важные государственные задачи.

Кроме того, президент РФ принял участие в церемонии в концертном центре «Сириус», где отдал дань уважения всем бойцам, отдавшим жизни за страну. В рамках этого события президент посмертно удостоил Жумабая Раизова звания Героя Российской Федерации.

Владимир Путин
войска
поздравления
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский город заволокло черным дымом
ВСУ выпустили по российскому региону почти 30 дронов за три часа
Западный журналист пошутил после слов Путина о дронах и НЛО
Синоптик рассказал, когда в Москву придут осенние дожди
Магнитные бури сегодня, 4 октября: что завтра, сильные боли, нервные срывы
Удары по Украине сегодня, 4 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Два подростка и водитель «приоры» погибли от ошибки на дороге
Прославившийся в сериале о мафии актер ушел из жизни
В Британии дали неожиданную оценку выступлению Путина на «Валдае»
Стало известно, кто одобрил операцию против «Флотилии» Тунберг
В правительстве озвучили сумму, направленную на доплаты пенсионерам
Россиянам напомнили о великом православном празднике 4 октября
Фотограф решил судиться с бывшей из-за своих снимков в ее соцсетях
Вертолет вылетел на помощь сорвавшимся с вулкана на Камчатке альпинистам
Сенатор заявил, что европейские лидеры попали в «антироссийское болото»
«Для уничтожения вредителей»: ВСУ «выкуривают» мирных жителей из домов
Для воспитанниц Минобороны открыли новый Дом творчества и науки
Бойцы ВСУ устроили «пиар-акцию» и попали в плен
«Баланс смещается»: на Западе вынесли ВСУ неутешительный вердикт
В Совфеде разъяснили вопрос изъятия пустующих квартир
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.