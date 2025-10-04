Путин заявил о важности Космических войск для защиты государства

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Космические войска страны и впредь будут надежно защищать ее стратегические интересы, говорится на сайте Кремля. Глава государства также отметил их значительную роль в выполнении задач национальной космической программы и усилении обороноспособности.

Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины, — сказал российский лидер.

Ранее Путин в ходе церемонии награждения педагогов-бойцов СВО высказал уверенность в высоком потенциале участников операции. Президент отметил, что эти военнослужащие смогут успешно реализовать себя не только на армейской службе, но и в гражданской жизни, выполняя важные государственные задачи.

Кроме того, президент РФ принял участие в церемонии в концертном центре «Сириус», где отдал дань уважения всем бойцам, отдавшим жизни за страну. В рамках этого события президент посмертно удостоил Жумабая Раизова звания Героя Российской Федерации.