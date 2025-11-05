Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 14:37

Военэксперт ответил, к чему приведет подавление США российских спутников

Военэксперт Кнутов: атака США на спутники России может быть актом начала войны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Атака США на спутники России может быть расценена как акт начала войны, заявил NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщение, что Соединенные Штаты могут скоро запустить в космос две новые системы ведения радиоэлектронной борьбы, направленные против китайских и российских космических аппаратов. По его словам, с точки зрения международных соглашений такое воздействие приравнивается к нападению на территорию государства - владельца спутника.

Запуск США системы ведения радиоэлектронной борьбы — это элемент войны в космосе. С точки зрения действующих международных соглашений атака на любой спутник рассматривается как нападение на территорию той страны, которой он принадлежит. Это то же самое, что и атака на границу или самолет, который летит под флагом данного государства. Что касается самих американцев, они говорили о системе Leonidas, [которая способна уничтожать сразу десятки дронов], — пояснил Кнутов.

По его словам, в ответ на угрозы России придется разрабатывать новые защищенные спутники и собственные ударные системы. Военэксперт уточнил, что это неизбежно приведет к новой гонке вооружений, где космос станет полем боевых действий.

В РФ будут разрабатываться спутники нового поколения, которые будут иметь средства защиты. Мы вынуждены будем идти по этому пути. Россия также станет разрабатывать свои системы, которые будут работать прицельно по спутникам США. Теоретически да, [это может считаться началом войны], хотя доказать воздействие не всегда просто. Часто таких доказательств не существует. Поэтому я полагаю, что здесь могут быть другие варианты, но вообще это гонка вооружений в космосе. Он становится полем боевых действий, — подытожил Кнутов.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай утвердили дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации на период 2026–2030 годов. Церемония подписания документа состоялась с участием генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюня.

