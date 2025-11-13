Массовое задержание сбытчиков сильнодействующих препаратов попало на видео Арест 11 фигурантов за сбыт сильнодействующих препаратов в Москве попал на видео

В распоряжении NEWS.ru оказалось видео задержания 11 членов организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере. Их деятельность пресечена сотрудниками СОБР «Центр» столичного главка Росгвардии совместно с коллегами из Следственного департамента МВД РФ и с оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД страны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, злоумышленники с конца 2023 года закупали фармацевтические препараты в больших объемах, а незаконная оптовая и розничная торговля осуществлялась через сеть открытых сообщниками аптечных пунктов. В фармацевтических организациях изъято более 150 килограммов запрещенных веществ, около 25 млн рублей, банковские карты, оргтехника и другие предметы, составляющие доказательную базу.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое предполагаемых организаторов криминальной деятельности заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. В отношении восьми фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Было возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ.