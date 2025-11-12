Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 20:55

Захарова отреагировала на заявление Киева об остановке мирных переговоров

Захарова: прекращение диалога с Россией говорит об отсутствии стремления к миру

Мария Захарова

У Киева нет намерения достичь мира, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление Сергея Кислицы, заместителя главы МИД Украины, о приостановке переговоров с Москвой, передает РБК.

Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим (президента Украины Владимира. — NEWS.ru) Зеленского не собирался проявлять, — прокомментировала Захарова.

Ранее Захарова выразила мнение о том, что британские журналисты, опубликовав статью в Financial Times о встречах глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова с Марко Рубио, пытались помешать переговорам по Украине. По ее словам, британские журналисты не являются инициаторами этой публикации, а скорее выступают в роли инструментов тех, кто стоит за ними.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной. Однако, по его словам, это невозможно, пока Киев отказывается от переговоров.

