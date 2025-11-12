Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:21

Захарова нашла британский след в попытке срыва переговоров по Украине

Захарова: британцы статьей в FT пытались сорвать переговоры по Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Британцы статьей в Financial Times о контактах глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио пытались сорвать переговоры по Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По словам дипломата, ранее представители Соединенного Королевства уже были замечены в подобных ухищрениях.

Эта статья в Financial Times была абсолютно точно скомпилирована. Она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие не британские журналисты как таковые, а, конечно, те, кто стоит за ними и над ними. А почему? Да потому, что нужно сделать все, с их точки зрения, чтобы сорвать переговорный процесс, — отметила она.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России заявил, что целью готовившегося теракта в отношении митрополита Тихона был срыв переговоров между Москвой и Вашингтоном. По данным ведомства, Украина рассчитывала на то, что в случае успешной реализации теракта РФ будет вынуждена отказаться от переговорного процесса.

Мария Захарова
Великобритания
переговоры
статьи
