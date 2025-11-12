Раскрыта цель покушения на митрополита Тихона ФСБ назвала целью покушения на митрополита Тихона срыв переговоров РФ и США

Целью готовившегося теракта в отношении митрополита Тихона был срыв переговоров между Москвой и Вашингтоном, передает Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, Украина рассчитывала на то, что в случае успешной реализации теракта РФ будет вынуждена отказаться от переговорного процесса.

По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта был срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что предполагаемые исполнители теракта — помощник Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Преступление готовили по указанию украинских спецслужб в феврале этого года. По данному факту следователи провели обыски в Москве, Псковской области и Крыму.

Также стало известно, что МВД России переобъявило в розыск, в том числе международный, родственника одного из четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который находится в бегах. Фигуранта также внесли в перечень террористов.