Появились новые детали в деле о покушении на митрополита Тихона ФСБ: в попытке покушения на митрополита Тихона участвовали два священнослужителя

Правоохранители получили новые доказательства причастности к подготовке к покушению на митрополита Тихона помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. Следователи провели обыски в Москве, Псковской области и Крыму.

Получены доказательства, подтверждающие причастность Поповича Д. Е. и Иванковича Н. С. к инкриминируемым им преступлениям, — отметили в ФСБ.

По заданию украинских спецслужб подозреваемые должны были совершить убийство митрополита Тихона путем подрыва самодельного взрывного устройства на территории Сретенского мужского монастыря в Москве. Теракт планировалось совершить в феврале 2025 года.

В ходе обысков также была изъята агитационная символика запрещенной в России террористической организации. У правоохранителей также появились доказательства участия в подготовке теракта и других лиц.

Ранее силовики предотвратили подготовку террористического акта в Подмосковье. Совместная операция сотрудников Центра по противодействию экстремизму и органов ФСБ завершилась задержанием 27-летнего жителя Волоколамска. Молодого человека подозревают в приготовлении к совершению теракта по указанию иностранных кураторов.