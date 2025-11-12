Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:27

Россия не делилась с США информацией о покушении на митрополита Тихона

Песков: Россия не информировала США о целях покушения на митрополита Тихона

Митрополит Тихон Митрополит Тихон Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия не делилась с США данными о том, что покушением на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Киев пытался сорвать российско-американские переговоры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Теракт был предотвращен в феврале 2025 года, сообщает ТАСС.

Нет, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб против митрополита Тихона в Москве. Задержаны два человека, у них изъяли самодельную бомбу и поддельные паспорта. По данным ФСБ, задержанные были завербованы в середине 2024 года. После совершения преступления они планировали уехать из России.

Позже настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Московской области иерей Павел Островский заявил, что попытка теракта в отношении митрополита Тихона свидетельствует о предельной мерзости и глупости согласовавшего его Киева. По его словам, священнослужитель любим русскими людьми и объединяет их вокруг себя. Как считает Островский, покушение только осложнило переговорные позиции Украины.

