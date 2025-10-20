Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 09:46

Стало известно, кого МВД переобъявило в розыск по делу «Крокуса»

МВД России переобъявило в розыск родственника исполнителя теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МВД России переобъявило в розыск, в том числе международный, родственника одного из четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл», который находится в бегах, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. По его данным, фигуранта также внесли в перечень террористов.

Переобъявлен [в розыск], ранее разыскивался по статье УК, место рождения: Республика Таджикистан, дата рождения: 13 мая 1996 года, — сказано в материалах дела.

В особых приметах отмечается, что террорист переобъявлен в розыск «с мерой пресечения» — заключение под стражу на два месяца. Ему также заочно предъявлены обвинения в терроризме.

Ранее сообщалось, что поставщик оружия для террористов из «Крокус Сити Холла» пользовался поддельным паспортом. Источник не уточнил, о ком из фигурантов дела идет речь. Следствие установило, что в обеспечении исполнителей теракта огнестрельным оружием участвовали Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов, Шахромджон Гадоев, а также двое граждан Таджикистана — Мустаким Солиев и Хусейн Хамидов.

