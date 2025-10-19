В деле террористов из «Крокуса» появились новые детали Поставщик оружия для террористов из «Крокуса» использовал поддельный паспорт

Поставщик оружия для террористов из «Крокус Сити Холла» пользовался поддельным паспортом, сообщил ТАСС участник судебного процесса. Источник не уточнил, о ком из фигурантов дела идет речь. Следствие установило, что в обеспечении исполнителей теракта огнестрельным оружием участвовали Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов, Шахромджон Гадоев, а также двое граждан Таджикистана — Мустаким Солиев и Хусейн Хамидов.

Таким образом он уходил от всяких проверок полицией и других органов, — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по данным следствия, уже после теракта в «Крокусе», совершенного 22 марта 2024 года, фигуранты — Солиев, Исмоилов и Гадоев — изготовили самодельное взрывное устройство. С его помощью они планировали совершить террористический акт на набережной Каспийска в Дагестане. Всем фигурантам были предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия и участии в террористической организации.

Ранее жителя Новосибирской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за публичное оправдание теракта в «Крокус Сити Холле». После отбывания наказания мужчину также ждет ограничение свободы на год и 10 месяцев.