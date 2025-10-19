В деле террористов из «Крокуса» появились новые детали

Поставщик оружия для террористов из «Крокус Сити Холла» пользовался поддельным паспортом, сообщил ТАСС участник судебного процесса. Источник не уточнил, о ком из фигурантов дела идет речь. Следствие установило, что в обеспечении исполнителей теракта огнестрельным оружием участвовали Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов, Шахромджон Гадоев, а также двое граждан Таджикистана — Мустаким Солиев и Хусейн Хамидов.
Таким образом он уходил от всяких проверок полицией и других органов, — уточнил собеседник агентства.
Кроме того, по данным следствия, уже после теракта в «Крокусе», совершенного 22 марта 2024 года, фигуранты — Солиев, Исмоилов и Гадоев — изготовили самодельное взрывное устройство. С его помощью они планировали совершить террористический акт на набережной Каспийска в Дагестане. Всем фигурантам были предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия и участии в террористической организации.
Ранее жителя Новосибирской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за публичное оправдание теракта в «Крокус Сити Холле». После отбывания наказания мужчину также ждет ограничение свободы на год и 10 месяцев.