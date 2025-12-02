День матери
02 декабря 2025 в 01:38

Ирак призвал компании из США заменить ЛУКОЙЛ в Западной Курне — 2

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Министерство нефти Ирака пригласило несколько американских компаний принять участие в тендере на право управления месторождением Западная Курна — 2 вместо ЛУКОЙЛа, информация об этом была опубликована в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там уточняется, что решение было принято «в рамках усилий по поддержанию уровня нефтедобычи в Ираке и недопущению изменения цен на топливо».

Министерство нефти Ирака направило ряду крупных американских нефтяных компаний приглашение принять участие в тендере на передачу прав управления и разработки месторождения Западная Курна — 2, — говорится в пресс-релизе иракского министерства.

Ранее ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на иракском месторождении Западная Курна — 2. Иракская сторона прекратила все платежи наличными и нефтью российской компании. Источники утверждают, что ЛУКОЙЛ направил официальное уведомление в Министерство нефти Ирака о невозможности продолжать работы на объекте. Решение, как уточняется, связано с осложнениями в работе из-за западных санкций. Если препятствия не будут устранены в течение шести месяцев, ЛУКОЙЛ может полностью выйти из проекта.

