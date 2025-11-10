Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 16:25

Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег

ЛУКОЙЛ приостановил работу на крупнейшем месторождении в Ираке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на иракском месторождении Западная Курна — 2, сообщил Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. По их данным, решение связано с осложнениями в работе из-за западных санкций.

Иракская сторона прекратила все платежи наличными и нефтью российской компании. Источники утверждают, что ЛУКОЙЛ направил официальное уведомление в Министерство нефти Ирака о невозможности продолжать работы на объекте.

Если препятствия не будут устранены в течение шести месяцев, ЛУКОЙЛ может полностью выйти из проекта. Месторождение разрабатывается по сервисному контракту с 2010 года: российской компании принадлежит 75% доли, а оставшиеся 25% — государственной North Oil Company.

Западная Курна — 2 расположена на юге Ирака, в 65 километрах от Басры. Запасы месторождения оцениваются в 14 млрд баррелей нефти, большая часть которых сосредоточена в залежах Мишриф и Ямама.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ международного энергетического трейдера Gunvor Group от покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа связан с незаконным торговым ограничением с точки зрения международного права. По его словам, коммерческие отношения и вопрос урегулирования конфликта на Украине — это «совершенно разные измерения».

ЛУКОЙЛ
нефть
Ирак
Запад
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В многомиллионном городе взрыв машины унес жизни восьми человек
Россию накрыла волна хищений мошенниками средств у граждан
Министр юстиции Украины попал в «расстрельный» список после обысков
«Как-то живу»: Лукашенко назвал предмет, без которого он обходится
Правила поступления в российские вузы в 2026 году изменятся
Путину рассказали об отечественной разработке «Вжух»
Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей
Депутат Боярский высказался о вероятном отключении Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.