Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег ЛУКОЙЛ приостановил работу на крупнейшем месторождении в Ираке

ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на иракском месторождении Западная Курна — 2, сообщил Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. По их данным, решение связано с осложнениями в работе из-за западных санкций.

Иракская сторона прекратила все платежи наличными и нефтью российской компании. Источники утверждают, что ЛУКОЙЛ направил официальное уведомление в Министерство нефти Ирака о невозможности продолжать работы на объекте.

Если препятствия не будут устранены в течение шести месяцев, ЛУКОЙЛ может полностью выйти из проекта. Месторождение разрабатывается по сервисному контракту с 2010 года: российской компании принадлежит 75% доли, а оставшиеся 25% — государственной North Oil Company.

Западная Курна — 2 расположена на юге Ирака, в 65 километрах от Басры. Запасы месторождения оцениваются в 14 млрд баррелей нефти, большая часть которых сосредоточена в залежах Мишриф и Ямама.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ международного энергетического трейдера Gunvor Group от покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа связан с незаконным торговым ограничением с точки зрения международного права. По его словам, коммерческие отношения и вопрос урегулирования конфликта на Украине — это «совершенно разные измерения».