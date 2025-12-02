«Пощечины и плевки»: болельщики избили футболистов из-за проигрыша

Болельщики «Ниццы» избили футболистов команды на тренировочной базе, сообщает Foot Mercato. В материале уточняется, что «Ницца» проиграла последние шесть матчей во всех турнирах и заняла 36-е место на основном этапе Лиги Европы.

Журналисты выяснили, что игроков после гостевого поражения от «Лорьяна» (1:3) ждали на базе около 400 болельщиков, которые изначально призывали уйти в отставку главного тренера Франка Эза. В ходе беседы они начали оскорблять игроков, а затем набросились на нападающих Жереми Бога и Терема Моффи, сопровождая удары «пощечинами и плевками». После фанаты предупредили, что те больше никогда не должны играть за «Ниццу».

Ранее матч 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между амстердамским «Аяксом» и «Гронингеном» был отменен из-за массовых беспорядков болельщиков. Фанаты начали взрывать петарды и фейерверки в память о погибшем товарище, что привело к пожару на трибунах. Сначала игру просто прервали, однако даже спустя сорок минут болельщики продолжили поджоги. В целях безопасности арбитр увел команды с поля. В итоге матч перенесли на вторник, 2 декабря, он прошел без зрителей.