01 декабря 2025 в 07:13

Фанаты «Аякса» подожгли футбольное поле в Амстердаме

Матч между «Аяксом» и «Гронингеном» отменили из-за пожара на трибунах

Фото: IMAGO/Joris Verwijst/Global Look Press
Матч 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между амстердамским «Аяксом» и «Гронингеном» был отменен из-за массовых беспорядков болельщиков, сообщается на странице Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). Фанаты начали взрывать петарды и фейерверки в память о погибшем товарище, что привело к пожару на трибунах.

Сначала игру просто прервали, однако даже спустя сорок минут болельщики продолжили поджоги. В целях безопасности арбитр увел команды с поля. В итоге матч перенесли на вторник, 2 декабря, он пройдет без зрителей.

Те, кто устраивает такое, приходят не ради матча или футбола. Разумеется, это имеет последствия. Так, те, кто запустили пиротехнику, получат штраф в размере 450 евро и запрет на посещение стадиона сроком от 18 до 60 месяцев, — указано в заявлении организации.

Ранее калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0 в матче 17-го тура РПЛ в присутствии 19 тыс. зрителей. Единственный гол на 60-й минуте забил Николай Титков.

До этого экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал NEWS.ru, что матч «Балтика» — «Спартак» получился сложным для обеих команд. По его мнению, красно-белые имели преимущество по потенциалу и качеству игроков, а калининградцы — по самоотдаче и командным действиям.

