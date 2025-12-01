Фанаты «Аякса» подожгли футбольное поле в Амстердаме Матч между «Аяксом» и «Гронингеном» отменили из-за пожара на трибунах

Матч 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между амстердамским «Аяксом» и «Гронингеном» был отменен из-за массовых беспорядков болельщиков, сообщается на странице Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). Фанаты начали взрывать петарды и фейерверки в память о погибшем товарище, что привело к пожару на трибунах.

Сначала игру просто прервали, однако даже спустя сорок минут болельщики продолжили поджоги. В целях безопасности арбитр увел команды с поля. В итоге матч перенесли на вторник, 2 декабря, он пройдет без зрителей.

Те, кто устраивает такое, приходят не ради матча или футбола. Разумеется, это имеет последствия. Так, те, кто запустили пиротехнику, получат штраф в размере 450 евро и запрет на посещение стадиона сроком от 18 до 60 месяцев, — указано в заявлении организации.

