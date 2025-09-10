Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 20:16

Две тиктокерши неожиданно улетели вместо Ниццы в Африку

Две американки улетели вместо Ниццы в Тунис из-за языкового барьера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Две американки вместо Франции оказались в Тунисе. Девушки записали видео из самолета и опубликовали его на платформе TikTok. Туристки летели из Рима в Ниццу, но неожиданно для себя попали в лайнер, летевший в Африку.

Сотрудник авиаперевозчика неправильно нас расслышал и забронировал рейс не туда, — объяснила одна из путешественниц.

Оформлявшая билеты сотрудница авиакомпании, судя по всему, не поняла запрос девушек. Они уточнили: To Nice, что переводится как «в Ниццу», а получили — Tunis.

Весь самолет наблюдал за нашим сумбуром — кто-то находил это забавным, кто-то, наверное, нас возненавидел, — подписала видео тиктокерша.

В комментариях пользователи разделились: одни старались разрядить обстановку, называя Тунис «самым близким к Ницце местом в Африке», другие — резко критиковали туристок за невнимательность. Они поинтересовались у девушек: «Стыдно не прочитать табличку на воротах?»

Ранее россиянин попытался пробраться в самолет через багажный отсек в аэропорту Домодедово. Он опоздал на рейс до Новокузнецка, залез в отсек Airbus A321, но перепутал самолеты и оказался на борту рейса в Норильск. Мужчину заметили и задержали, вылет пришлось отложить на час.

Тунис
Ницца
Рим
Франция
туристы
самолеты
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто направлялся в Польшу в момент инцидента с БПЛА
Путин выразил соболезнования родным Тахо-Годи из-за ее смерти
Антиквариат СССР: какие советские вещи сейчас стоят целое состояние
Силовики побеседовали с Алехиным после одного видео
Польская прокуратура раскрыла подробности атаки беспилотников
«Укрывают у себя террористов»: Нетаньяху впервые прямо упомянул Катар
В Венгрии заявили о недопустимости атак Украины на «Дружбу»
Один аэропорт после паузы начал принимать и выпускать самолеты
«Необратимый шаг»: в Норвегии забили тревогу из-за антироссийских планов ЕС
Свадьба во сне: тайный знак судьбы или простые переживания?
С экс-главы российского города планируют взыскать еще 2 млрд рублей
ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию
Число протестующих во Франции перевалило за 150 тысяч человек
После лета в школу: секреты легкой адаптации для детей и студентов
В Париже найден уникальный артефакт, считавшийся утраченным
Задержан топ-менеджер подрядчика Петербургского метрополитена
«Пиар не нужен»: названа важная особенность работы Минобороны при Белоусове
Врачи раскрыли, почему дети чаще болеют диабетом второго типа
«Да, это я. Узнали?»: Басков признал свое сходство с популярным мультгероем
Марсоход нашел признаки древних форм жизни на Красной планете
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.