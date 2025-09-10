Две тиктокерши неожиданно улетели вместо Ниццы в Африку Две американки улетели вместо Ниццы в Тунис из-за языкового барьера

Две американки вместо Франции оказались в Тунисе. Девушки записали видео из самолета и опубликовали его на платформе TikTok. Туристки летели из Рима в Ниццу, но неожиданно для себя попали в лайнер, летевший в Африку.

Сотрудник авиаперевозчика неправильно нас расслышал и забронировал рейс не туда, — объяснила одна из путешественниц.

Оформлявшая билеты сотрудница авиакомпании, судя по всему, не поняла запрос девушек. Они уточнили: To Nice, что переводится как «в Ниццу», а получили — Tunis.

Весь самолет наблюдал за нашим сумбуром — кто-то находил это забавным, кто-то, наверное, нас возненавидел, — подписала видео тиктокерша.

В комментариях пользователи разделились: одни старались разрядить обстановку, называя Тунис «самым близким к Ницце местом в Африке», другие — резко критиковали туристок за невнимательность. Они поинтересовались у девушек: «Стыдно не прочитать табличку на воротах?»

Ранее россиянин попытался пробраться в самолет через багажный отсек в аэропорту Домодедово. Он опоздал на рейс до Новокузнецка, залез в отсек Airbus A321, но перепутал самолеты и оказался на борту рейса в Норильск. Мужчину заметили и задержали, вылет пришлось отложить на час.