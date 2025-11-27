Долги, будущее «Крокуса», личная жизнь: куда пропал Эмин Агаларов

Певец Emin (настоящее имя — Эмин Агаларов) завоевал популярность в России и Азербайджане благодаря чарующему голосу. За свое творчество он был удостоен множества наград, в числе которых пять «Золотых граммофонов». Как сейчас живет артист, правда ли, что он задолжал налоговой?

Что известно о долгах Эмина Агаларова

Как сообщает Telegram-канал «Звездач», у известного певца и предпринимателя Эмина Агаларова обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой.

По информации канала, исполнителю принадлежит 22,5% общей доли в ООО «Калисто ТД» (еще 22,5% у АО «Крокус»).

«Компания, которая занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды, накопила долг перед налоговой на 1 млн 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Авторы канала уточнили, что прибыль компании ушла в минус на 6,6 миллиона рублей.

В октябре 2025 года портал «Страсти» писал, что ООО «СЕРВИС ХОЛЛ», учредителем которого является Агаларов, оказалось должно сотни тысяч рублей.

По данным издания, Агаларов владеет долей в 100% в компании, которая выполняет деятельность ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания. Журналисты утверждали, что на тот момент в отношении фирмы было возбуждено шесть исполнительных производств.

«Общая сумма задолженности вместе с исполнительскими сборами составила 478 тысяч рублей. Причиной взысканий в большинстве случаев указан штраф, назначенный судом», — отмечалось в публикации.

Как сложилась личная жизнь Эмина Агаларова

В мае прошлого года Эмин Агаларов сыграл вторую свадьбу с моделью Аленой Гавриловой, с которой развелся в 2020 году.

По сведениям журналистов, сначала пара расписалась в одном из московских загсов, а вечером собрала друзей на закрытое и довольно скромное торжество в ресторане.

Певец и манекенщица уже вступали в брак — в июле 2018 года. Тогда они устроили пышное торжество, пригласив на роскошную церемонию порядка 250 гостей.

Известно, что пара воспитывает дочь Афину, которая появилась на свет в 2018 году. Это не первый ребенок артиста.

В 2006 году Эмин Агаларов женился на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейле. В 2008 году у супругов родились мальчики-близнецы Али и Микаил. В 2015 году Агаларов и Алиева развелись.

Что Агаларов говорил о будущем «Крокуса» после теракта

Вечером 22 марта 2024 года Эмин Агаларов вместе с отцом Аразом Агаларовым, владельцем концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, прибыл к месту трагедии. В тот момент там бушевал пожар и осуществлялась эвакуация раненых. Почти сразу певец в соцсетях выразил соболезнования погибшим и пострадавшим.

В феврале 2025-го Агаларов заявил, что примерный ущерб, который был нанесен Crocus Group в результате теракта в подмосковном концертном зале, составил $150–200 млн. По его словам, случившееся стало огромной трагедией для людей, потерявших там близких.

Агаларов отметил, что атака на концертный зал с точки зрения бизнеса оказала разрушительный эффект на всю Crocus Group. По его словам, в результате нападения была парализована работа всех объектов и заметно снизилась их посещаемость. Так, до теракта комплекс посещали порядка шести-семи тысяч человек ежедневно, подчеркнул бизнесмен.

Также он сообщил, что дальнейшая судьба концертного зала пока не определена. По его словам, восстановление объекта требует значительных вложений.

«Насколько мне известно, губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с тем, что зал восстановлен не будет. Если бы мой отец решил его восстанавливать, то это огромные финансовые ресурсы, десятки миллионов долларов, которые в сегодняшних финансовых реалиях не очень понятно, откуда взять», — отметил он.

Уже в июне текущего года Агаларов отметил, что планы насчет будущего «Крокус Сити Холла» периодически меняются. Он отметил, что сейчас больше занимается другими проектами.

«Ничего сказать не могу. Я был там на годовщине трагедии, я был на открытии мемориала вместе со своим отцом. Поскольку я сейчас больше занимаюсь международными проектами, не могу сказать достоверно, что сейчас происходит с „Крокусом“, потому что меня там просто физически нет, [я] не в курсе планов, а они периодически меняются», — сказал Агаларов.

Читайте также:

Конфискация имущества, бездетность, личная жизнь: где сейчас Батрутдинов

Слухи о разводе, обвинения в махинациях, романы: как живет Гузеева

Конфликт с Пугачевой, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Валдис Пельш