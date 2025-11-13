Раскрыто, что могло содержаться в сорвавших саммит в Будапеште докладах

Президенту США Дональду Трампу, вероятно, передали лживые данные о якобы больших потерях ВС РФ и истощении арсенала в докладах, представленных Вашингтону перед саммитом в Будапеште, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, европейцы не имеют представления о реальных планах российской армии.

Я предполагаю, что в «подковерных докладах», предоставленных Трампу, могли содержаться лживые данные о потерях ВС РФ. В Европе очень любят этим спекулировать, говоря, что мы несем куда большие потери, чем Украина. Плюс пытаются доказать, что у нас истощение арсенала военного, что его якобы не хватает. Они же трактуют: раз мы не каждый день проводим такие массированные удары, значит, у нас оружия нет. А мысли о том, что нам незачем бить по уже разрушенному военному объекту изо дня в день, они не допускают, — высказался Светов.

Как подчеркнул политолог, Европа не осознает, что российские вооруженные силы способны терпеливо ждать, и если на Украине попытаются восстановить какой-либо объект, то по нему будет нанесен следующий удар. По его словам, в докладах, вероятно, также содержался пункт о том, что США могут усилить давление на российских союзников, что якобы приведет к определенным результатам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Трамп получал «подковерные доклады» о России. По его словам, эта информация повлияла на решение отменить саммит в Будапеште. Однако министр отметил, что не знает, кто предоставил эти документы американскому президенту.