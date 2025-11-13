Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 14:02

Раскрыто, что могло содержаться в сорвавших саммит в Будапеште докладах

Политолог Светов: Трампа заверили в больших потерях ВС РФ и истощении арсенала

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу, вероятно, передали лживые данные о якобы больших потерях ВС РФ и истощении арсенала в докладах, представленных Вашингтону перед саммитом в Будапеште, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, европейцы не имеют представления о реальных планах российской армии.

Я предполагаю, что в «подковерных докладах», предоставленных Трампу, могли содержаться лживые данные о потерях ВС РФ. В Европе очень любят этим спекулировать, говоря, что мы несем куда большие потери, чем Украина. Плюс пытаются доказать, что у нас истощение арсенала военного, что его якобы не хватает. Они же трактуют: раз мы не каждый день проводим такие массированные удары, значит, у нас оружия нет. А мысли о том, что нам незачем бить по уже разрушенному военному объекту изо дня в день, они не допускают, — высказался Светов.

Как подчеркнул политолог, Европа не осознает, что российские вооруженные силы способны терпеливо ждать, и если на Украине попытаются восстановить какой-либо объект, то по нему будет нанесен следующий удар. По его словам, в докладах, вероятно, также содержался пункт о том, что США могут усилить давление на российских союзников, что якобы приведет к определенным результатам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Трамп получал «подковерные доклады» о России. По его словам, эта информация повлияла на решение отменить саммит в Будапеште. Однако министр отметил, что не знает, кто предоставил эти документы американскому президенту.

Дональд Трамп
США
переговоры
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве
Путина попросили помочь ветеранам СВО в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.