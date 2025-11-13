Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!

Семья и жизнь

Канапе «Средиземноморский микс» — это сочетание ярких овощей, нежного сыра и ароматных оливок на маленьких ломтиках багета. Готовится просто, выглядит эффектно и точно удивит гостей.

Для приготовления возьмите 1 багет, нарежьте его небольшими кругами, 150 г сыра фета нарежьте кубиками, 1 средний огурец и 1 сладкий перчик нарежьте тонкими полосками, добавьте 50 г маслин без косточек. Смешайте все ингредиенты в небольшой миске, добавьте немного оливкового масла и щепотку сушеного орегано.

Выложите начинку на ломтики багета, украсьте сверху половинками черри или веточкой базилика. Подавать канапе лучше сразу, чтобы хлеб оставался хрустящим, а сыр — свежим и нежным.

Совет: можно добавить немного сока лимона в начинку — вкус станет ярче и свежее.

