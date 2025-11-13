Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 15:32

«Дополнительно спишем займы»: правительство «осчастливило» 15 регионов

Мишустин: кабмин спишет 28 млрд долга у 15 российских субъектов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ планирует списать порядка 28 млрд рублей задолженностей у 15 российских регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Трансляция заседания кабинета министров велась на платформе Smotrim.ru. В список вошли Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Омская, Орловская, Псковская, Пензенская, Томская и Смоленская области.

Мы дополнительно спишем такие займы на сумму около 28 млрд рублей для 15 регионов страны. Они ранее выделяли ресурсы на поддержку участников специальной военной операции, — сообщил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что в текущем году более половины регионов уже получили возможность списать задолженности. Благодаря этому в регионах осталось почти 200 млрд рублей, уточнил Мишустин.

Ранее в пресс-службе Министерства финансов РФ сообщили, что 28 субъектам Российской Федерации списали задолженности по бюджетным кредитам. В текущем году предполагается провести списание задолженности по расходам за предыдущий год на сумму более 160 млрд рублей. В список вошли Пермский, Ставропольский и Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Калужская, Курганская, Новгородская, Омская области и другие.

Михаил Мишустин
деньги
министры
бюджет
