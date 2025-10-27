Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:59

Квашеная капуста с клюквой на зиму: полезная и вкусная закуска

Квашеная капуста с клюквой Квашеная капуста с клюквой Фото: Shutterstock/Fotodom

Квашеная капуста с клюквой — это вкусная зимняя заготовка, которая соединяет в себе хруст капусты и яркий, кислый вкус клюквы. Это блюдо богато витаминами и является отличным способом сохранить свежесть овощей на протяжении всей зимы. Повторите наш легкий рецепт.

Ингредиенты

  • Белокочанная капуста — 3 кг
  • Клюква — 300 г
  • Морковка — 2 шт.
  • Соль пищевая поваренная — 2,5 ст. л.
  • Лавровый лист — 3-4 шт.
  • Перец горошком — 10 шт.
  • Вода питьевая — 1 л (для рассола)

Пошаговый рецепт

Нарежьте капусту тонкими полосками, а морковь натрите крупно.

Промойте клюкву и добавьте к капусте и моркови. Хорошенько все перемешайте.

Посолите, закиньте туда же лаврушку и перец горошком. Как следует помните смесь руками, чтобы капуста начала выделять сок.

Плотно утрамбуйте капусту с клюквой в стерилизованные банки, чтобы сок полностью покрыл овощи. При необходимости добавьте рассол из воды и соли.

Оставьте банки в теплом месте на 3–5 дней, накрыв их подходящей тканью. Регулярно проверяйте и прокалывайте капусту, чтобы выходил газ.

Когда капуста станет достаточно кислой, закатайте емкости и уберите в холодильник или погреб.

Секреты приготовления:

  • Клюква не только придаст капусте особую кислинку, но и повысит содержание витамина C;
  • Если хотите более насыщенный вкус, можно добавить немного сахара в рассол;
  • Не забывайте прокалывать капусту в процессе ферментации, чтобы выходили газы и не образовывались пустоты.

Ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке.

еда
капуста
квашеная капуста
кулинария
кухня
продукты
рецепт
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
