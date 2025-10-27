Квашеная капуста с клюквой на зиму: полезная и вкусная закуска

Квашеная капуста с клюквой — это вкусная зимняя заготовка, которая соединяет в себе хруст капусты и яркий, кислый вкус клюквы. Это блюдо богато витаминами и является отличным способом сохранить свежесть овощей на протяжении всей зимы. Повторите наш легкий рецепт.
Ингредиенты
- Белокочанная капуста — 3 кг
- Клюква — 300 г
- Морковка — 2 шт.
- Соль пищевая поваренная — 2,5 ст. л.
- Лавровый лист — 3-4 шт.
- Перец горошком — 10 шт.
- Вода питьевая — 1 л (для рассола)
Пошаговый рецепт
Нарежьте капусту тонкими полосками, а морковь натрите крупно.
Промойте клюкву и добавьте к капусте и моркови. Хорошенько все перемешайте.
Посолите, закиньте туда же лаврушку и перец горошком. Как следует помните смесь руками, чтобы капуста начала выделять сок.
Плотно утрамбуйте капусту с клюквой в стерилизованные банки, чтобы сок полностью покрыл овощи. При необходимости добавьте рассол из воды и соли.
Оставьте банки в теплом месте на 3–5 дней, накрыв их подходящей тканью. Регулярно проверяйте и прокалывайте капусту, чтобы выходил газ.
Когда капуста станет достаточно кислой, закатайте емкости и уберите в холодильник или погреб.
Секреты приготовления:
- Клюква не только придаст капусте особую кислинку, но и повысит содержание витамина C;
- Если хотите более насыщенный вкус, можно добавить немного сахара в рассол;
- Не забывайте прокалывать капусту в процессе ферментации, чтобы выходили газы и не образовывались пустоты.
Ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке.