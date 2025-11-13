Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 15:37

В «Динамо» ответили на вопрос о возможном возвращении Овечкина

«Динамо» не стало раскрывать секретов о возвращении Овечкина в клуб

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава пресс-службы хоккейного клуба «Динамо» Михаил Кравченко не стал раскрывать секретов о возвращении нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в родную команду. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru в ходе презентации книги «Звезда по имени Ови» он намекнул на то, что «будет интересно».

Да, он приезжал летом, приходил на презентацию команды — ему вручали «Золотую клюшку». Обсуждался этот вопрос с президентом клуба. Не буду пока раскрывать секреты, не будем бежать впереди паровоза, но будет интересно, — сказал Кравченко.

Также он охарактеризовал Овечкина как «невероятно энергичного человека». Кравченко рассказал о том, что хоккеист не может долго усидеть на месте.

Саша — очень энергичный человек, его хватает на 3-4 минуты и он потом начинает на месте просто подпрыгивать. Работать сложно, но он идет на встречу, понимая, что это важно. Свою медийность он прекрасно понимает. Он отдает четкий отчет себе и без этого он не стал бы тем, кем он стал, — добавил Кравченко.

Ранее владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что победный гол Овечкина «Сент-Луису» и его достижение отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ являются невероятным моментом не только для команды, но и для болельщиков во всем мире. По его словам, спортсмен стал преданным лидером и сердцем хоккея в столице Соединенных Штатов.

