Владелец «Вашингтона» Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ

Победный гол российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «Сент-Луису» (6:1) и его достижение отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ являются невероятным моментом не только для команды, но и для болельщиков во всем мире, заявил в соцсети X владелец ХК Тед Леонсис. По его словам, спортсмен стал преданным лидером и сердцем хоккея в столице США.

900 голов. Только для Александра Овечкина этот рубеж казался неизбежным. Талант поколения, преданный лидер и сердце хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови. Какой невероятный момент для нашей команды и болельщиков по всему миру, — отметил он.

Ранее сообщалось, что канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался забрать шайбу, которой российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой 900-й гол в карьере. Юбилейная шайба была заброшена на 23-й минуте встречи. Уточнялось, что «Вашингтон Кэпиталз» проведет торжественную церемонию, посвященную рекордному 900-му голу Овечкина в регулярных чемпионатах.