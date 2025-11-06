Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 08:33

«Вашингтон Кэпиталз» проведет церемонию в честь рекорда Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» проведет церемонию по случаю 900-й шайбы Овечкина

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» проведет торжественную церемонию, посвященную рекордному 900-му голу российского нападающего Александра Овечкина в регулярных чемпионатах, сообщила пресс-служба команды. В ходе церемонии также отметят и другое значимое достижение россиянина: преодоление им отметки в 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за одну команду.

Праздничное мероприятие запланировано на ночь 27 ноября по московскому времени и состоится непосредственно перед домашним матчем «Вашингтона» против «Виннипега». Овечкин, являющийся лучшим снайпером в истории турнира, забросил свою 900-ю шайбу 6 ноября в ворота «Сент-Луиса». Этот гол стал победным в матче (6:1) и помог «Вашингтону» прервать серию из четырех поражений.

Двумя днями ранее команда проиграла «Баффало Сейбрз». Овечкин не удержался и после матча сообщил журналистам, что игра его клуба была «отстоем». Нападающий отметил, что он и другие игроки продолжат усердно работать и «держаться вместе», чтобы выправить ситуацию.

Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон Кэпиталз
хоккей
рекорды
