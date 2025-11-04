Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Конечно, это отстой»: Овечкин не сдержался после поражений «Вашингтона»

Овечкин после поражений «Вашингтона» заявил, что клуб разберется со своей игрой

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после серии из четырех поражений команды подряд заявил, что игра его клуба «отстой». Как передает в соцсети X пресс-служба столичной команды, игрок после проигрыша от «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ пообещал, что «Кэпиталз» постарается во всем разобраться.

Игра в большинстве не удалась, но как я уже говорил, мы просто должны держаться вместе, продолжать усердно работать и стараться использовать то, что у нас есть. Я не буду говорить, что именно не работает, это зависит от нас, мы разберемся. Да, конечно, это отстой, — указал спортсмен.

Ранее Овечкин достиг знаменательной отметки в 1500 матчей регулярного чемпионата НХЛ. Юбилейной для капитана «Вашингтон Кэпиталз» стала домашняя игра против «Оттавы», завершившаяся поражением его команды со счетом 1:7. В этом матче хоккеист не набрал результативных очков. Для Овечкина сезон 2025/26 стал 21-м в карьере. 40-летний спортсмен стал первым российским хоккеистом, преодолевшим рубеж в 1500 игр в североамериканской лиге.

