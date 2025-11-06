«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист

Канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался забрать «рекордную» шайбу, которой российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой 900-й гол в карьере, сообщает РИА Новости Спорт. Юбилейная шайба была заброшена на 23-й минуте встречи с «Сент-Луисом».

В момент, когда игроки «Вашингтона» праздновали гол, Биннингтон спрятал шайбу у себя в амуниции. Однако один из представителей судейской бригады потребовал от вратаря вернуть ее, после чего голкипер шайбу отдал.

Для Овечкина, который является абсолютным рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах (900 шайб в 1504 матчах), текущий сезон является 21-м в карьере в НХЛ. В честь его достижения клуб проведет специальную церемонию, на которой отметят его уникальный для лиги рекорд.

Двумя днями ранее команда Овечкина проиграла «Баффало Сейбрз». Нападающий после матча сообщил журналистам, что игра его клуба была «отстоем». Овечкин отметил, что он и другие хоккеисты продолжат усердно работать и «держаться вместе», чтобы выправить ситуацию.