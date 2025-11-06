Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 09:16

«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист

Вратарь «Сент-Луис Блюз» попытался присвоить себе «рекордную» шайбу Овечкина

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

Канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался забрать «рекордную» шайбу, которой российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой 900-й гол в карьере, сообщает РИА Новости Спорт. Юбилейная шайба была заброшена на 23-й минуте встречи с «Сент-Луисом».

В момент, когда игроки «Вашингтона» праздновали гол, Биннингтон спрятал шайбу у себя в амуниции. Однако один из представителей судейской бригады потребовал от вратаря вернуть ее, после чего голкипер шайбу отдал.

Для Овечкина, который является абсолютным рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах (900 шайб в 1504 матчах), текущий сезон является 21-м в карьере в НХЛ. В честь его достижения клуб проведет специальную церемонию, на которой отметят его уникальный для лиги рекорд.

Двумя днями ранее команда Овечкина проиграла «Баффало Сейбрз». Нападающий после матча сообщил журналистам, что игра его клуба была «отстоем». Овечкин отметил, что он и другие хоккеисты продолжат усердно работать и «держаться вместе», чтобы выправить ситуацию.

Александр Овечкин
шайбы
хоккей
НХЛ
хоккеисты
Вашингтон Кэпиталз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул
Стало известно, сколько чиновников задержали в России в 2025 году
Таможенники обнаружили ценную литографию при попытке незаконного ввоза
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
В России зафиксировали новые вспышки ВИЧ-инфекции
В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий
Натуральные ткани возвращаются: почему хлопок снова в моде
На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией
Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание
Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?
Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился
В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России
Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen
Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте
Рютте съязвил о заседании Совбеза РФ по ядерным испытаниям
Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление
Иноагенты готовят кампанию против участников СВО на выборах в Госдуму
Британия заявила о готовности «коалиции желающих» к миру
Дальше
Самое популярное
Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.