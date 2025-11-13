Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 14:42

Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции

Экономист Колташов: удешевление борщевого набора говорит о замедлении инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение цен на борщевой набор говорит о замедлении инфляции, рассказал «Ридусу» экономист Василий Колташов. Он отметил, что снижение цен на продукты накладывается на ряд более глобальных факторов.

Первый фактор — мировая ценовая депрессия. Падают мировые цены на нефть, продовольствие и другие товары. Это приводит к тому, что в России инфляция тоже получает определенное ограничение, — рассказал Колташов.

Экономист отметил, что вторым фактором является укрепление российского рубля. По его мнению, это дополнительно ограничило инфляцию.

Ранее экономист Александр Сафонов назвал несправедливой идею законодательно ограничить торговую наценку. По его словам, торговые сети — полноправные участники экономики, у которых немало статей расходов.

инфляция
экономисты
рубль
цены
