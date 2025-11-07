Экономист раскритиковал идею ограничить торговую наценку

Экономист Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» назвал несправедливой идею законодательно ограничить торговую наценку. По его словам, торговые сети — полноправные участники экономики, у которых немало статей расходов.

Надо понимать, что огромные расходы существуют. Это и зарплаты работников, которые тоже растут. Торговые сети тоже являются покупателями и потребителями той же самой электроэнергии. Они платят налоги, которые выросли. Вопрос: а им откуда черпать ресурсы для того, чтобы покрывать свою собственную инфляцию? — высказался Сафонов.

По словам Сафонова, вопреки распространенному мнению, торговые сети не забирают всю прибыль себе. Значительную часть доходов компании направляют на развитие и обслуживание дорогостоящих коммерческих кредитов.

Ранее в России предложили ограничить максимальную наценку торговых сетей на товары производителей до 15%. Авторы инициативы пояснили, что ФАС России регулярно фиксирует неоправданное повышение цен, причем это затрагивает и важные продукты, в том числе хлеб.