07 ноября 2025 в 17:05

Экономист раскритиковал идею ограничить торговую наценку

Экономист Сафонов назвал несправедливой идею ограничить торговую наценку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» назвал несправедливой идею законодательно ограничить торговую наценку. По его словам, торговые сети — полноправные участники экономики, у которых немало статей расходов.

Надо понимать, что огромные расходы существуют. Это и зарплаты работников, которые тоже растут. Торговые сети тоже являются покупателями и потребителями той же самой электроэнергии. Они платят налоги, которые выросли. Вопрос: а им откуда черпать ресурсы для того, чтобы покрывать свою собственную инфляцию?высказался Сафонов.

По словам Сафонова, вопреки распространенному мнению, торговые сети не забирают всю прибыль себе. Значительную часть доходов компании направляют на развитие и обслуживание дорогостоящих коммерческих кредитов.

Ранее в России предложили ограничить максимальную наценку торговых сетей на товары производителей до 15%. Авторы инициативы пояснили, что ФАС России регулярно фиксирует неоправданное повышение цен, причем это затрагивает и важные продукты, в том числе хлеб.

