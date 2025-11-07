Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 11:15

Финэксперт раcкрыла, по какому бизнесу ударит повышение НДС с 2026 года

Финэксперт Шайдуллина: повышение НДС с 2026 года нагрузит розничную торговлю

Пример счета на оплату с графой налоговой ставки 20% Пример счета на оплату с графой налоговой ставки 20% Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В результате повышения налога на добавочную стоимость (НДС) в 2026 году прежде всего пострадает розничная торговля, заявила «ФедералПресс» финансовый эксперт Венера Шайдуллина. В целом реформа существенно повлияет на секторы экономики с низкой рентабельностью — от 6 до 10%.

В первую очередь новые правила ударят по розничной торговле, где дополнительный налог обнулит прибыль или заставит переложить нагрузку на покупателей, — уточнила Шайдуллина.

Она добавила, что в зоне риска окажутся операции с недвижимостью и частное образование, где рентабельность не превышает 9%. В розничной торговле могут закрыть до 35% компаний с выручкой до 30 млн рублей, а в сферах частного образования и бытовых услуг — до 15-20% компаний.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что основное влияние на инфляцию в России от повышения НДС с 20% до 22% будет наблюдаться в декабре и январе. При этом она подчеркнула, что первые изменения стоит ждать уже в ближайшее время.

