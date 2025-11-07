Петербургский колледж невольно рекламировал работу в вебкаме Хакеры разместили на сайте колледжа в Петербурге рекламу работы в вебкаме

На сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа (СПАСК) благодаря хакерам появилось объявление о наборе персонала для одной из крупнейших вебкам-студий, сообщила газета «Коммерсант». Студия обещала «открывать возможности для девушек и парней», предоставляя все условия для комфортной работы и «профессионального роста».

В объявлении утверждалось, что гибкий график позволяет совмещать работу с учебой, а «суть вебкама проста: модель ведет прямые эфиры, общается со зрителями и создает контент». Журналисты выяснили, что на сайте учебного заведения была реклама одной из крупнейших студий подобной направленности.

Объявление появилось на сайте колледжа 12 сентября. В настоящий момент оно удалено. Журналисты попытались получить комментарий у руководства СПАСКа и в комитете по науке и высшей школе Петербурга, однако собеседник в учебном заведении не смог прокомментировать ситуацию и попросил отправить официальный запрос. Появление объявления объяснили взломом.

Ранее группа хакеров взломала сервисы Пенсильванского университета и разослала всему университетскому сообществу оскорбительные письма от его имени. В них злоумышленники призвали перестать платить за обучение в учреждении, назвав его «дерьмовым».