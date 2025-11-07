Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 18:07

Петербургский колледж невольно рекламировал работу в вебкаме

Хакеры разместили на сайте колледжа в Петербурге рекламу работы в вебкаме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа (СПАСК) благодаря хакерам появилось объявление о наборе персонала для одной из крупнейших вебкам-студий, сообщила газета «Коммерсант». Студия обещала «открывать возможности для девушек и парней», предоставляя все условия для комфортной работы и «профессионального роста».

В объявлении утверждалось, что гибкий график позволяет совмещать работу с учебой, а «суть вебкама проста: модель ведет прямые эфиры, общается со зрителями и создает контент». Журналисты выяснили, что на сайте учебного заведения была реклама одной из крупнейших студий подобной направленности.

Объявление появилось на сайте колледжа 12 сентября. В настоящий момент оно удалено. Журналисты попытались получить комментарий у руководства СПАСКа и в комитете по науке и высшей школе Петербурга, однако собеседник в учебном заведении не смог прокомментировать ситуацию и попросил отправить официальный запрос. Появление объявления объяснили взломом.

Ранее группа хакеров взломала сервисы Пенсильванского университета и разослала всему университетскому сообществу оскорбительные письма от его имени. В них злоумышленники призвали перестать платить за обучение в учреждении, назвав его «дерьмовым».

хакеры
взломы
Санкт-Петербург
колледжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.