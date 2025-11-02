Хакеры взломали университет в США и разослали письма с оскорблениями

Хакеры взломали университет в США и разослали письма с оскорблениями

Группа хакеров взломала сервисы Пенсильванского университета и разослала всему университетскому сообществу оскорбительные письма от его имени, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документ. В них злоумышленники призвали перестать платить за обучение в учреждении, назвав его «дерьмовым».

Пенсильванский университет — дерьмовое элитарное учреждение, полное левых дегенератов. <...> Мы обожаем нарушать федеральные законы... Пожалуйста, перестаньте платить нам деньги, — говорится в письме.

Хакеры также указали на «ужасные методы» обеспечения безопасности в университете. По их мнению, меритократия для образовательного учреждения — лишь пустой звук. Согласно письму, там работают и учатся «идиоты».

Ранее аналитики компании RED Security обратили внимание, что в сентябре хакеры провели рекордное за год количество DDoS-атак на транспортные и логистические компании. Всего зафиксировано более 1,5 тысячи инцидентов, что почти вдвое превысило показатель за все первое полугодие.