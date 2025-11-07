Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 18:43

Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье

Гузеева впервые стала бабушкой

Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Лариса Гузеева впервые стала бабушкой, передает Telegram-канал Mash. Она рассказала, что появившуюся на свет внучку назвали Ивой — на русском имя звучит как «Ева».

Также Гузеева поделилась, что ее 25-летняя дочь Ольга Бухарова вышла замуж этой весной. Супруга зовут Никита, пара живет вместе. По словам актрисы, он не принадлежит к творческой профессии.

Ранее Mash сообщил, что телеведущая могла устроить скандал в аэропорту Тбилиси из-за мест в бизнес-классе. По информации авторов, на стойке регистрации выяснилось, что посадочных мест в нужном Гузеевой классе якобы не осталось. На канале сообщили, что это не устроило актрису и она якобы устроила разборки. Mash также рассказал, что телеведущая выругалась и пошла на посадку. Авторы добавили, что ей все-таки предоставили кресло в бизнес-классе, но не то, которое она изначально хотела.

До этого Гузеева намекнула в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на лицемерие и непорядочность телеведущей Леры Кудрявцевой после выхода выпуска шоу «Звезды сошлись», где обсуждался скандал с виллами на Бали от застройщика Сергея Домогацкого. По ее словам, Кудрявцева ранее говорила слова поддержки, но почему-то не сообщила о передаче.

Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
