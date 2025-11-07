Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 18:11

Слуцкий объяснил главную глупость запрета мультивиз ЕС россиянам

Слуцкий заявил о самонаказании Европы запретом на мультивизы для россиян

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Европейские государства лишились значительных доходов от российских туристов после введения запрета на многократные визы, заявил председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС. Депутат отметил, что ограничительные меры Еврокомиссии в первую очередь наносят ущерб самой Европе.

Туристический поток из России в Европу давно опустился до незначительного уровня. Но даже и так страны ЕС получали от русских туристов большую прибыль. Кого в итоге наказали? Снова сами себя, — сказал Слуцкий.

Политик провел параллели между запретом ЕК и временами холодной войны. Он охарактеризовал решение о визовых ограничениях как очередной шаг к созданию нового «санкционно-железного занавеса».

Ранее сообщалось, что шенгенские мультивизы официально запретили выдавать гражданам РФ. Теперь россияне могут сделать лишь одноразовую визу под конкретную поездку. Отмечалось, что мультивизы не выдавали давно, но теперь все закреплено на официальном уровне. Представитель МИД РФ Мария Захарова позже отметила, что Евросоюзу, очевидно, не нужны платежеспособные российские туристы на фоне мигрантов и украинских беженцев.

Россия
Леонид Слуцкий
Европа
визы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.