Слуцкий объяснил главную глупость запрета мультивиз ЕС россиянам

Европейские государства лишились значительных доходов от российских туристов после введения запрета на многократные визы, заявил председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС. Депутат отметил, что ограничительные меры Еврокомиссии в первую очередь наносят ущерб самой Европе.

Туристический поток из России в Европу давно опустился до незначительного уровня. Но даже и так страны ЕС получали от русских туристов большую прибыль. Кого в итоге наказали? Снова сами себя, — сказал Слуцкий.

Политик провел параллели между запретом ЕК и временами холодной войны. Он охарактеризовал решение о визовых ограничениях как очередной шаг к созданию нового «санкционно-железного занавеса».

Ранее сообщалось, что шенгенские мультивизы официально запретили выдавать гражданам РФ. Теперь россияне могут сделать лишь одноразовую визу под конкретную поездку. Отмечалось, что мультивизы не выдавали давно, но теперь все закреплено на официальном уровне. Представитель МИД РФ Мария Захарова позже отметила, что Евросоюзу, очевидно, не нужны платежеспособные российские туристы на фоне мигрантов и украинских беженцев.