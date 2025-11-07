Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 18:30

Во сколько месяцев дети начинают ползать: изучаем сроки активности малышей

Во сколько месяцев дети начинают ползать: изучаем сроки активности малышей

Во сколько месяцев дети начинают ползать? Большинство малышей осваивают этот навык между пятью и девятью месяцами жизни, с пиком активности в семь-восемь месяцев. Каждый ребенок развивается в своем темпе: одни крохи начинают в четыре месяца, другие откладывают это умение на полгода.

Развитие перед ползанием

Путь к ползанию начинается намного раньше. В один-два месяца кроха тренирует мышцы шеи, учась держать голову. В три-четыре месяца малыш переворачивается на живот и совершает первые робкие движения. В пять-шесть месяцев активность усиливается: он раскачивается, тянется к игрушкам, готовя тело к передвижению.

Признаки готовности

Один из ярких сигналов — раскачивание на четвереньках, когда малыш покачивается туда-сюда. Также появляется явный интерес к предметам вне досягаемости, попытки ползти по-пластунски на животе. Желание брать предметы в рот и исследовать их показывает развитие любознательности. Если кроха уверенно держит голову и спину, мышцы готовы к ползанию.

Что предшествует движениям

Непосредственно перед началом активного ползания малыш укрепляет плечевой пояс и руки, опираясь на предплечья, затем на ладони. Также дети активнее используют ножки, совершая движения, как будто пытаясь оттолкнуться. Около восьми месяцев появляется взаимная координация рук и ног — рука и противоположная нога движутся синхронно для движения вперед.

Так что если вы хотите знать, во сколько месяцев дети начинают ползать, ориентируйтесь на показатели от пяти до девяти месяцев. Главный совет: создавайте безопасное пространство, не спешите и не беспокойтесь, если кроха развивается медленнее других — каждый ребенок растет в собственном темпе, и это абсолютно нормально.

Виктория Семенова
