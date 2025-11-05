Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 10:43

В России предлагают ввести единые весовые стандарты для ценников

Нилов предложил ввести единый стандарт указания цены на весовые товары

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России предлагают унифицированную весовую единицу измерения товаров в граммах или килограммах, передают «Известия». Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он обратился с соответствующим предложением к министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

По словам парламентария, в магазинах ценники на такие категории, как сыры, фрукты, овощи и сладости, могут быть указаны как за килограмм, так и за 100 граммов. Это, по его мнению, вводит покупателей в заблуждение.

По его словам, существует и другой способ запутать покупателей: одна и та же категория товара у разных производителей может маркироваться разными единицами измерения. К примеру, один выставляет цену на сыр за всю упаковку, а другой — за 100 граммов.

Наших покупателей регулярно вводят в заблуждение. Например, торговля устраивает распродажу товаров, а потом оказывается, что на них просто завысили стоимость, а затем вернулись к первоначальной, — отметил депутат.

Ранее Нилов заявил, что практика продажи товаров по цене за 100 граммов является мошенничеством. Он добавил, что россиянам необходимо создать комфортную среду для совершения покупок по сниженным ценам. По его словам, недопустимо, когда под большой скидкой скрывается стоимость лишь за 100 граммов, а не за упаковку.

Ярослав Нилов
торговля
цены
ценники
