Терапевт рассказал о неожиданной опасности горячего шоколада

Злоупотребление горячим шоколадом может привести к нарушениям сна и повысить тревожность, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Иван Еременко. Он отметил, что пристрастие к этому напитку также чревато учащением сердцебиения.

У людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом горячий шоколад может спровоцировать ухудшение метаболического контроля. Следует учитывать и стимулирующее действие теобромина, содержащегося в какао-бабах: он может вызывать учащение сердцебиения, чувство тревожности и нарушения сна, — подчеркнул Еременко.

Особую осторожность с этим напитком следует проявлять людям с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и повышенной кислотностью. Какао может вызвать у них дискомфорт в области живота. В целом горячий шоколад допустимо пить не чаще одного раза в неделю.

