Бузова, Батрутдинов, Лепс: кого из звезд покажут в новогоднюю ночь по ТВ

На «Мосфильме» начались съемки новогодних огоньков. Кто из звезд появится на экранах 31 декабря и каких сюрпризов зрителям ждать в новогоднюю ночь?

Малахов появится в компании военных

Из-за плотного графика артистов съемки новогодних огоньков ведутся в комфортном режиме, по паре номеров в день. Все подводки и реплики артистов снимаются по отдельности из-за невозможности собрать их вместе. Праздничные декорации художники подготовили еще в октябре.

Ведущими «Огонька» на канале «Россия 1» станут народный артист РФ Николай Басков и журналист Андрей Малахов. В списке участников, как сообщила KP.RU, заявлены народные артисты РФ Григорий Лепс, Валерия, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев и Лариса Долина. Также на сцену выйдут певцы Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, заслуженные артисты РФ Дима Билан и Ярослав Дронов (SHAMAN), исполнительницы Алсу, Полина Гагарина и Пелагея.

Николай Басков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сценарий телешоу держится в секрете, однако уже известно, что оно пройдет в традиционном формате: часть артистов будет сидеть с бокалами в зрительном зале, другие выйдут на сцену. Сообщается, что среди приглашенных на «Голубой огонек» появятся и российские военные.

6 декабря пройдут съемки еще одного традиционного новогоднего концерта — «Песни года». Билеты на шоу все еще есть в продаже — по цене от 8 до 10 тысяч рублей. Перед зрителями в концертном Дворце «Мегаспорт» выступят Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Филипп Киркоров, Анна Асти, SHAMAN, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Ани Лорак и множество других российских звезд.

Ведущими станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. «Песню года» покажут на канале «Россия 1» 1 и 2 января 2026 года.

Россиян поздравят Дибров и Батрутдинов

Готовит новогоднее шоу и Первый канал. Однако съемки музыкальных номеров начнутся только в декабре. Известно, что в этом году в число ведущих включили журналиста Дмитрия Диброва, который поздравит россиян с Новым годом.

По ТНТ в новогоднюю ночь покажут музыкальную комедию «Невероятные приключения Шурика». Главную роль в картине сыграли комики Тимур Батрутдинов и Марина Кравец. Также в съемках приняли участие Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Павел Воля, Анна Асти и Лариса Долина. В фильме обещают отсылы к советским телехитам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Операция Ы и другие приключения Шурика» и «Служебный роман».

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Фото: РИА Новости

Что за огонек проводят иноагенты

В это же время в Сети появились объявления о проведении альтернативного «Мирного огонька» с участием уехавших из РФ знаменитостей. В онлайн-концерте в 2026 году обещают принять участие народный артист РФ Дмитрий Назаров, звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов), исполнители Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

В предыдущие годы на сцене альтернативных «огоньков» появлялись Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), народный артист РФ Александр Филиппенко, актриса Варя Шмыкова, группы «АлоэВера» и AIGEL. Выступления знаменитостей снимались в разных странах Европы, а организаторы просили у зрителей донаты на криптокошельки.

